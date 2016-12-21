 Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

    Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

    TFF 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif’in kaptanı hayatını kaybetti. İki gündür haber alınamayan 36 yaşındaki golcünün, trafik kazasında vefat ettiği öğrenildi.

    Futbol camiası dün akşam gelen şok haberle sarsıldı. Kendisinden iki gündür haber alınamayan TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif'in kaptanı Şehmus Özer'in hayatını kaybettiği açıklandı. 36 yaşındaki futbolcunun önceki akşam bir düğün için gittiği Malatya'dan Mardin'e doğru dönerken, kullandığı araçla uçuruma yuvarlandığı dile getirildi.

    SON GOLÜ FENERBAHÇE'YE
    TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yıllarca çeşitli takımların formasını giyen 36 yaşındaki futbolcunun vefatı Amed Sportif Kulübü'nün resmi hesaplarından da duyuruldu. Kariyerinde Malatya, Mardin, Gümüşhane, Karşıyaka, Altay, Mersin, Akhisar, Şanlıurfa ve Amed formalarını giyen Şehmus, son golünü 15 Aralık'ta kupada 1-1 berabere biten maçta F.Bahçe'ye atmıştı.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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