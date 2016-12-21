Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol camiası dün akşam gelen şok haberle sarsıldı. Kendisinden iki gündür haber alınamayan TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif'in kaptanı Şehmus Özer'in hayatını kaybettiği açıklandı. 36 yaşındaki futbolcunun önceki akşam bir düğün için gittiği Malatya'dan Mardin'e doğru dönerken, kullandığı araçla uçuruma yuvarlandığı dile getirildi.



SON GOLÜ FENERBAHÇE'YE

TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yıllarca çeşitli takımların formasını giyen 36 yaşındaki futbolcunun vefatı Amed Sportif Kulübü'nün resmi hesaplarından da duyuruldu. Kariyerinde Malatya, Mardin, Gümüşhane, Karşıyaka, Altay, Mersin, Akhisar, Şanlıurfa ve Amed formalarını giyen Şehmus, son golünü 15 Aralık'ta kupada 1-1 berabere biten maçta F.Bahçe'ye atmıştı.



