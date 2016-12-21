Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
TFF 2. Lig’de mücadele eden Amed Sportif’in kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti. İki gündür haber alınamayan 36 yaşındaki golcünün, trafik kazasında vefat ettiği öğrenildi.
Futbol camiası dün akşam gelen şok haberle sarsıldı. Kendisinden iki gündür haber alınamayan TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif'in kaptanı Şehmus Özer'in hayatını kaybettiği açıklandı. 36 yaşındaki futbolcunun önceki akşam bir düğün için gittiği Malatya'dan Mardin'e doğru dönerken, kullandığı araçla uçuruma yuvarlandığı dile getirildi.
SON GOLÜ FENERBAHÇE'YE
TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yıllarca çeşitli takımların formasını giyen 36 yaşındaki futbolcunun vefatı Amed Sportif Kulübü'nün resmi hesaplarından da duyuruldu. Kariyerinde Malatya, Mardin, Gümüşhane, Karşıyaka, Altay, Mersin, Akhisar, Şanlıurfa ve Amed formalarını giyen Şehmus, son golünü 15 Aralık'ta kupada 1-1 berabere biten maçta F.Bahçe'ye atmıştı.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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