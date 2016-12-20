Giresunspor’un derbi keyfi
TFF 1. Lig'de Karadeniz derbisinde Giresunspor, sıkıntılı haftalar geçiren Samsunspor'u evinde 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlıların Murat'la bir topunun direkten döndüğü mücadelede, Çotanaklar'a galibiyeti 26 ve 54'te penaltıdan Özgürcan ile 40'ta Volkan getirdi. Son 4 iç saha karşılaşmasını kazanamayan yeşil-beyazlılar, evindeki kötü seriye de son verdi. Giresun 21 puana yükselip 8. sıraya çıkarken, Samsun ise 11 puanla 17. sırada kaldı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:40
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