Horos 'Es'ti gürledi
Ege ekibinde Yasin ve Kappel ilk 26 dakikada tribünleri buz kestirdi. Maçın yıldızı Hollandalı golcü 90’da skoru ilan etti. Evinde namağlup Es-Es ağır darbe yedi.
GÖZ GÖZ'DE HEDEF İLK İKİ
Mersin'i sahasında 2-0'la geçen Göztepe, kötü gidişata son verdi ve şampiyonluk yarışına tekrar tutundu. Teknik direktör Okan Buruk, "Mersin çok dirençli bir takım görüntüsü verdi. Açıkçası biz de ilk yarıda çok baskılı olamadık. Rakip 10 kişi kalınca ikinci yarıda daha fazla karşı kaleye yüklendik. Sonuçta kazanarak yeniden çıkış yakaladık. Rakiplerimizden Boluspor'un Şanlıurfaspor'a deplasmanda yenildiği haftayı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Hedefimiz devre arasını ilk 2 içinde bitirmek" diye konuştu.
ŞANLIURFA ÇIKIŞA GEÇTİ
Boluspor'u 4-0 deviren Ş.Urfa'da moraller tavan yaptı. Son 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarıyeşilliler'de Başkan İsmail Bağıban, "Çıkışı sürdürmek istiyoruz. Alınan 2 galibiyet bir anda takımı üst sıralara taşıdı. İlk yarıyı kayıpsız atlatmayı hedefliyoruz" dedi.
'İNANDIK VE KAZANDIK'
Denizlispor teknik direktörü Ali Tandoğan, Eskişehir galibiyetini inancın zaferi olarak yorumladı. Sözlerine ülkemizin zor günler geçirdiğini vurgulayarak başlayan Tandoğan maç için, "İnandık ve kazandık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
YENİ MALATYA FIRSATI KAÇIRDI
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde 1-0 öne geçtiği maçta Adana Demir'e direnemedi ve 1 puanla yetindi.
Yeni Malatyaspor kan kaybetmeye devam ediyor. Zirve hesapları yapan Doğu ekibi, Adana Demir karşısında 13'te Dialiba ile 1-0 öne geçmesine rağmen Onur Akbay'ın golüne engel olamadı ve 1 puanla yetindi. Malatyaspor, ligde 5 haftadır galibiyetle tanışamadı.
ÜMRANİYE 'DEN 10 DAKİKADA 5'TE 5
Erkan Sözeri'yle çıkışa geçen Ümraniye, Gaziantep BŞB'yi de Emircan'ın 10 dakika içindeki golleriyle geçti; üst üste 5. kez kazandı
TFF 1. Lig'in yeni takımı Ümraniyespor durdurulamıyor... Teknik direktörlüğe Erkan Sözeri'nin getirilmesinden sonra adeta şaha kalkan kırmızı-beyazlılar, G.Antep BŞB'yi de Emircan'ın 2 golüyle devirip 5'te 5 yaptı. Antep Kalu'yla umutlanırken, Emircan'a engel olamadı ve üst üste 3. kez sahadan yenik ayrıldı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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