 Zirve Göz-Göz’ün – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Zirve Göz-Göz’ün

    Zirve Göz-Göz’ün

    Sahasında rakiplerinin kabusu olan dün de Mersin’e şans tanımadı. Ege ekibiş, Gençer ve Halil’in golleriyle rakibini yıktı, maç fazlasıyla zirveye çıktı.

    'de dün zirvenin sahibi değişti. Boluspor'un Şanlıurfa'ya yenildiği haftada Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Göztepe, taraftarı önünde rakibini 2-0'la geçti. 30. dakikada Hakan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Mersin'e karşı üstün bir futbol oynayan sarıkırmızılılar, taraftarı önünde bu sezon yenilmezlik serisine devam etti.

    GÖZTEPE'DEN ÇIKIŞ YOK
    İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci 45'inde net fırsatlar yakalayan Göztepe, 76'da perdeyi açtı. Gençer'in golüyle öne geçen Ege ekibi, 89'da da Halil'le skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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