Zirve Göz-Göz’ün
Sahasında rakiplerinin kabusu olan Göztepe dün de Mersin’e şans tanımadı. Ege ekibiş, Gençer ve Halil’in golleriyle rakibini yıktı, maç fazlasıyla zirveye çıktı.
GÖZTEPE'DEN ÇIKIŞ YOK
İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci 45'inde net fırsatlar yakalayan Göztepe, 76'da perdeyi açtı. Gençer'in golüyle öne geçen Ege ekibi, 89'da da Halil'le skoru belirledi: 2-0. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:15
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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