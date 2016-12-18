 Zeefuik kadro dışı kaldı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Zeefuik kadro dışı kaldı

    Zeefuik kadro dışı kaldı
    'da alacaklarına karşılık kulüpteki kupaları alıp giden süresiz kadro dışı bırakıldı. Açıklamada; kulübün en yüksek ücretli ve uçak biletleri garanti olan tek futbolcusu olan Hollandalının, tüm uyarıları dikkate almadığı bildirildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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