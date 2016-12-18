Urfa’dan çıkış yok!

Güneydoğu ekibi, lider Boluspor’u tam 4 golle devirdi.

Günün sürpriz sonuçlarından biri Şanlıurfa-Boluspor maçından çıktı. Lider Bolu'yu konuk eden Güneydoğu ekibi, rakibine şans tanımadı. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan ev sahibi, Boluspor'u da zirveden düşürdü. 35. dakikada Berkay ile öne geçen Urfa'nın diğer golleri 39'da Batuhan Karadeniz, 61'de Abdulaziz, 69'da da Fevzi'nin penaltısından geldi.