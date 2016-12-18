 Urfa’dan çıkış yok! – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Urfa’dan çıkış yok!

    Urfa’dan çıkış yok!

    Güneydoğu ekibi, lider Boluspor’u tam 4 golle devirdi.

    Günün sürpriz sonuçlarından biri Şanlıurfa-Boluspor maçından çıktı. Lider Bolu'yu konuk eden Güneydoğu ekibi, rakibine şans tanımadı. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan ev sahibi, Boluspor'u da zirveden düşürdü. 35. dakikada Berkay ile öne geçen Urfa'nın diğer golleri 39'da Batuhan Karadeniz, 61'de Abdulaziz, 69'da da Fevzi'nin penaltısından geldi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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