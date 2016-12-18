Es-Es yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, evindeki ilk yenilgisini Denizlispor karşısında yaşadı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:44
- Biletleri kesildi
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GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
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beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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