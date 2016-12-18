 Es-Es yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Es-Es yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı

    Es-Es yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı

    TFF 1. Lig'de mücadele eden , evindeki ilk yenilgisini Denizlispor karşısında yaşadı.

    Kendi evinde adeta devleşen , 15. hafta geride kalırken 8 karşılaşmayı kendi evinde oynadı. Bu maçlarda 5 kez galip gelen Es-Es, 2 maçtan ise beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmalarda Eskişehirspor 18 gol atarken, 7 kez ise meşin yuvarlağı filelerinde gördü. 15. haftada evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gören Kırmızı Şimşekler, Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sezon Eskişehir deplasmanından 3 puan çıkaran tek takım Denizlispor olurken, maçtaki ilk golü atan Yasin Ozan ise Eskişehirspor'un yeni evinde ilk golü atan deplasman takımı oyuncusu oldu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
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