 4X4’lük Yiğido – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    4X4’lük Yiğido

    4X4’lük Yiğido

    Bandırma’yı Burhan Eşer’in golüyle deviren Sivas, ligde 4’te 4 yaptı, zirve yürüyüşüne devam etti.

    Son haftaların flaş takımı 'a konuk olan , rakibine tek golle geçti. İki taraf da kontrollü futbol oynarken, Burhan Eşer'in 45+1'deki golüyle öne geçen Yiğido, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar skor avantajını elinde tuttu ve 3 puanı kaptı. Sırasıyla Eskişehir, Giresun, Göztepe ve son olarak Bandırma'yı yenen kırmızı-beyazlılar, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Mesut Bakkal'ın öğrencileri puanını da 27 yaparak, zirve yürüyüşüne devam etti.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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