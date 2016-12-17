 Zeefuik kriz çıkardı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    kriz çıkardı

    Zeefuik kriz çıkardı

    Balıkesirli ’in hasta çocuğu için izin ve ücret isteğine ret sonrası müzeden kupa alıp tehdit ettiği ve karakola düştüğü iddia edildi.

    Balıkesir dün ilginç bir olayla çalkalandı. Hollanda'da çocuğu hastalanan Zeefuik'in ülkesine gitmek için izin ve ücret talep ettiği, ret yanıtıyla müzeden iki kupa alıp, "Ya ücretim ya da kupalar" diye yönetime fotoğraf gönderdiği, şikayetle de iki gün karakolda kaldığı iddia edildi. FOTOMAÇ'ın ulaştığı Başkan Feyyaz Çiftçi, "Yılda 300 bin euro'ya oynuyor. İstediğinde Hollanda'ya gidecek parası var. Ama futbolcularımızı zor durumda da bırakmayız. Futbolcular alacakları için konuşurken, , 'kupaları götüreceğim' gibi espri yapmış. Şakalaşıp, dalga geçmişler. Kimsenin kupaları götürdüğü de yok.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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