Yiğidolar tek golle kazandı
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Her iki takım da sahaya "Mevzu vatansa biriz, birlikteyiz" yazılı pankart taşıyarak, çevik kuvvet şapka ve yelekleriyle çıktı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Oğuz Terzi
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılıç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Souza, Costa (Dk. 46 Furkan Soyalp), Feridun Kıroğlu (Dk. 81 Amado), Ömer Kandemir, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Martires (Dk. 74 Beykan Şimşek), İbrahim Öztürk, Oumari, Ahmet Cebe, Burhan Eşer (Dk. 85 Erkan Kaş), Ergin Keleş, Ziya Erdal, Adem Koçak (Dk. 79 Kerim Avcı)
Gol: Dk. 45+1 Burhan Eşer (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Martires, Dk. 90 Beykan Şimşek ve Yiğit İncedemir (Sivasspor), Dk. 88 David Deniz Kılıç (Bandırmaspor)
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 19
Yorum
Yalçın Eğer bu olay gerçekse bu durumun bir imtiyaz şeklinde sade FB için yapılması büyük bir hata. Bundan sonra ya tüm lig pozisyon görüntülerini yollayın. Ya da FB nin olayının ayrıcalığını açıklayın...
- Yanal sürprize hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Afyon'dan Mehmet Mütevazi bir Trabzonspor taraftarı olarak çok karamsarım. Maalesef Ersun YANAL'A Barsanol'ün as kadrosunu getirip verseniz yine bu kötü tablo değişmeyecektir. Futbolun ana mantelitesinin çok hızlı ve isabetli paslanmadan geçtiğini bilmeyen bir Teknik Direktörümüz var. Sevgilerle....
- 3 transfer birden
Toplam 3
Yorum
anom aynen öyle burak halil jaja henrique den sonra böyle oldu
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