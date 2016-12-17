 Yiğidolar tek golle kazandı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yiğidolar tek golle kazandı

    Yiğidolar tek golle kazandı

    TFF 1. Lig 15. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Her iki takım da sahaya "Mevzu vatansa biriz, birlikteyiz" yazılı pankart taşıyarak, çevik kuvvet şapka ve yelekleriyle çıktı.

    Stat: Bandırma 17 Eylül
    Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Oğuz Terzi
    Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılıç, Yiğit İsmail Gökoğlan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Souza, Costa (Dk. 46 Furkan Soyalp), Feridun Kıroğlu (Dk. 81 Amado), Ömer Kandemir, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek
    Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Martires (Dk. 74 Beykan Şimşek), İbrahim Öztürk, Oumari, Ahmet Cebe, Burhan Eşer (Dk. 85 Erkan Kaş), Ergin Keleş, Ziya Erdal, Adem Koçak (Dk. 79 Kerim Avcı)
    Gol: Dk. 45+1 Burhan Eşer (Sivasspor)
    Sarı kartlar: Dk. 73 Martires, Dk. 90 Beykan Şimşek ve Yiğit İncedemir (Sivasspor), Dk. 88 David Deniz Kılıç (Bandırmaspor)

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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