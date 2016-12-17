 Sivas Gekas’ı getirdi – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sivas Gekas’ı getirdi

    Sivas Gekas’ı getirdi
    , İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği 'la ön anlaşma sağladı. Yunan golcüyle devre arası imzalar atılacak.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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