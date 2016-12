Şanlıurfa farklı kazandı

Bu arada maç öncesi, Kayseri'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Şanlıurfasporlu oyuncular maç öncesi üzerinde İstanbul'daki patlamada şehit edilen polislerin fotoğrafının bulunduğu formayla sahaya çıktı, taraftarlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.

9. dakikada ceza sahası içinde Poepon'un şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa Tunahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35. dakikada ceza sahasına gelen ortada topa yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda defanstan dönen topla buluşan Berkay Can Değirmencioğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-039. dakikada İzzet Yıldırım'ın ceza sahasına ortasında Batuhan Batuhan Karadeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-061. dakikada Batuhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Abdulaziz Solmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-069. dakikada Hakan Arslan ceza sahası içerisinde Mertcan Çam'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fevzi Özkan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0: GAP Arena: Volkan Bayarslan xxx, Orkun Aktaş xxx, Arkın Akgöl xxx: Sinan Ören xx, Hasan Batuhan Artarslan xxx, Abdulaziz Solmaz xxx, Berkay Can Değirmenci xxx (Andrei Marc dk. 74 x), Hüseyin Kala xx (Mertcan Çam dk. 46 xx), İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Batuhan Karadeniz xxx (Askar dk. 71 x), Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan xx, Şaban Özel xx: Tomic, Artun Akçakın, Oktay Delibalta, Halil Koçer: Mustafa Kemal Kılıç: Soner Şahin xx, Renato xx (İsmail Yıldırım dk. 46 x), Diarra xx, Özgür İleri xx, Poepon xx, Tunahan Çiçek xx (Fatih Nurullah Turan dk. 69 x), Murat Yıldırım xx, Furkan Şeker xx, Dos Santos xx (Ozan Karabacak dk. 46 x), Hakan Arslan xx, Yusuf Emre Gültekin xx: Erdi Yokuşlu, Cumali Bişi, Necati Yakuplar, Özgür ÖzkayaFuat Çapa: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 35), Batuhan Karadeniz (dk. 39), Abdulaziz Solmaz (dk. 61), Fevzi Özkan (dk. 69 pen.) (Şanlıurfaspor)Kağan Söylemezgiller, Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), Murat Yıldırım, Soner Şahin (Boluspor)