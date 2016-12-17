Şanlıurfa farklı kazandı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor sahasında Boluspor’u 4-0 mağlup etti.
Bu arada maç öncesi, Kayseri'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Şanlıurfasporlu oyuncular maç öncesi üzerinde İstanbul'daki patlamada şehit edilen polislerin fotoğrafının bulunduğu formayla sahaya çıktı, taraftarlar da "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.Maçtan Dakikalar
9. dakikada ceza sahası içinde Poepon'un şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa Tunahan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahasına gelen ortada topa yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda defanstan dönen topla buluşan Berkay Can Değirmencioğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
39. dakikada İzzet Yıldırım'ın ceza sahasına ortasında Batuhan Batuhan Karadeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
61. dakikada Batuhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Abdulaziz Solmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
69. dakikada Hakan Arslan ceza sahası içerisinde Mertcan Çam'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fevzi Özkan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
Stat: GAP Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Orkun Aktaş xxx, Arkın Akgöl xxx
Şanlıurfaspor : Sinan Ören xx, Hasan Batuhan Artarslan xxx, Abdulaziz Solmaz xxx, Berkay Can Değirmenci xxx (Andrei Marc dk. 74 x), Hüseyin Kala xx (Mertcan Çam dk. 46 xx), İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Batuhan Karadeniz xxx (Askar dk. 71 x), Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan xx, Şaban Özel xx
Yedekler: Tomic, Artun Akçakın, Oktay Delibalta, Halil Koçer
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Boluspor: Soner Şahin xx, Renato xx (İsmail Yıldırım dk. 46 x), Diarra xx, Özgür İleri xx, Poepon xx, Tunahan Çiçek xx (Fatih Nurullah Turan dk. 69 x), Murat Yıldırım xx, Furkan Şeker xx, Dos Santos xx (Ozan Karabacak dk. 46 x), Hakan Arslan xx, Yusuf Emre Gültekin xx
Yedekler: Erdi Yokuşlu, Cumali Bişi, Necati Yakuplar, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 35), Batuhan Karadeniz (dk. 39), Abdulaziz Solmaz (dk. 61), Fevzi Özkan (dk. 69 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kağan Söylemezgiller, Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), Murat Yıldırım, Soner Şahin (Boluspor)
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:58
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 19
Yorum
Yalçın Eğer bu olay gerçekse bu durumun bir imtiyaz şeklinde sade FB için yapılması büyük bir hata. Bundan sonra ya tüm lig pozisyon görüntülerini yollayın. Ya da FB nin olayının ayrıcalığını açıklayın...
- Yanal sürprize hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Afyon'dan Mehmet Mütevazi bir Trabzonspor taraftarı olarak çok karamsarım. Maalesef Ersun YANAL'A Barsanol'ün as kadrosunu getirip verseniz yine bu kötü tablo değişmeyecektir. Futbolun ana mantelitesinin çok hızlı ve isabetli paslanmadan geçtiğini bilmeyen bir Teknik Direktörümüz var. Sevgilerle....
- 3 transfer birden
Toplam 3
Yorum
anom aynen öyle burak halil jaja henrique den sonra böyle oldu
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