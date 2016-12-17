 Ne Manisa ne Balkes – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ne Manisa ne Balkes

    Ne Manisa ne Balkes

    ’de dün sahasında Balıkesir’i ağırlayan 5’te Metin’in attığı golle öne geçti. 23’te ise Dimov kendi kalesini vurdu. Emren 69’da atıldı, puanlar paylaşıldı.

    'in 15. haftasında Manisaspor öne geçtiği maçta Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada Savaş'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Metin sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 23. dakikada Kethevoama'nın gönderdiği pasta rakipten önce topa ayak koymak isteyen Dimov'un ters vuruşunda meşin yuvarlak, siyah-beyazlı ağlarla buluştu. 1-1.

    EMREN 69'DA ATILDI
    İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçilen maçın 69. dakikasında 'da Emren sağ kanatta rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. karşlaşma ilk yarıdaki gollerle 1-1 bitti.

    SEFERBERLİĞE DESTEK
    Futbolcular sahaya "Mili Seferberliği Destekliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakayı Manisa E Tipi Açık Cezaevinde kalan 50 mahkum da izledi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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