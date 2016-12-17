Ne Manisa ne Balkes
TFF 1. Lig’de dün sahasında Balıkesir’i ağırlayan Manisaspor 5’te Metin’in attığı golle öne geçti. 23’te ise Dimov kendi kalesini vurdu. Emren 69’da atıldı, puanlar paylaşıldı.
EMREN 69'DA ATILDI
İlk yarısı 1-1 eşitlikle geçilen maçın 69. dakikasında Manisaspor'da Emren sağ kanatta rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. karşlaşma ilk yarıdaki gollerle 1-1 bitti.
SEFERBERLİĞE DESTEK
Futbolcular sahaya "Mili Seferberliği Destekliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakayı Manisa E Tipi Açık Cezaevinde kalan 50 mahkum da izledi.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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