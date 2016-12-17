Futbolcular, polislerle birlikte sahaya çıktı
TFF 1. Ligde Şanlıurfaspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma öncesi futbolcular, çevik kuvvet polisleri ile birlikte “Şanlı kentin şehit evlatları, milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla çıktı.
Maçın başlama düdüğünden önce Şanlıurfasporlu taraftarlar her iki takımı tribünlere çağırarak teröre karşı birlik mesajı verip alkışladı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:53
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 19
Yorum
Yalçın Eğer bu olay gerçekse bu durumun bir imtiyaz şeklinde sade FB için yapılması büyük bir hata. Bundan sonra ya tüm lig pozisyon görüntülerini yollayın. Ya da FB nin olayının ayrıcalığını açıklayın...
- Yanal sürprize hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Afyon'dan Mehmet Mütevazi bir Trabzonspor taraftarı olarak çok karamsarım. Maalesef Ersun YANAL'A Barsanol'ün as kadrosunu getirip verseniz yine bu kötü tablo değişmeyecektir. Futbolun ana mantelitesinin çok hızlı ve isabetli paslanmadan geçtiğini bilmeyen bir Teknik Direktörümüz var. Sevgilerle....
- 3 transfer birden
Toplam 3
Yorum
anom aynen öyle burak halil jaja henrique den sonra böyle oldu
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