 Futbolcular, polislerle birlikte sahaya çıktı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Futbolcular, polislerle birlikte sahaya çıktı

    Futbolcular, polislerle birlikte sahaya çıktı

    TFF 1. Ligde Şanlıurfaspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma öncesi futbolcular, çevik kuvvet polisleri ile birlikte “Şanlı kentin şehit evlatları, milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla çıktı.

    TFF 1. Lig'de oynanan Şanlıurfaspor - Boluspor karşılaşmasının öncesinde öncesi futbolcular, çevik kuvvet polisleri ile birlikte "Şanlı kentin şehit evlatları, milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıkarken seyirciler ise "Bu gün acının adresi Kayseri, teröre hayır" pankartı açtı. Sahaya ısınmak için inen Şanlıurfasporlu futbolcular şehit polislerin resimlerinin basılı olduğu tişörtleri giydi. Maçın hakemleri de maçta siyah bileklik takarken başlama düdüğünden önce İstanbul'daki ve Kayseri'deki saldırılar için saygı duruşunda bulunuldu.

    Maçın başlama düdüğünden önce Şanlıurfasporlu taraftarlar her iki takımı tribünlere çağırarak teröre karşı birlik mesajı verip alkışladı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:53
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