 Birliğin kararına tepki – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Birliğin kararına tepki

    Birliğin kararına tepki
    Kulüpler Birliği'nin, sorunlu ayrılan futbolculara transfer engeli kararı tepki gördü. Futbolcular, 'başarısız başkan tekrar aday olacak mı?' diye sitem etti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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