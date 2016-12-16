Tartışmasız lider Bolu
Ligin 14. haftası büyük çekişmeye sahne oldu. Yeni Malatya zirveden düştü, Yarenler liderlik koltuğuna oturdu. Son haftaların flaş takımı Bandırmaspor da çıkışını sürdürdü
Boluspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor çıktıkları deplasman sınavlarından galibiyetle ayrılmayı başardı. Bandırmaspor dış sahada ilk kez kazanırken, zirvenin yeni şeklini de belirledi.
Haftalardır liderlik koltuğunu rakiplerine bırakmayan Yeni Malatyaspor ise evinde ilk defa kaybetti, TFF 1. Lig'de zirveyi de Boluspor'a verdi.
GOLLÜ MAÇLAR!
Sahasında kazanan tek takım Sivasspor olurken, zirve mücadelesi veren güçlü rakibi Göztepe'yi de 3-0 gibi net bir skorla geçti. 9 maçta 21 kez filelerin havalandığı 14. haftanın tüm karşılaşmalarında gol sevinci yaşandı.
POEPON DURMUYOR
Maçtan önce Adana Demirspor deplasmanı Boluspor için zor bir adresti. Hem saha, hem seyirci faktörü vardı. Yarenler 10.dakikada 1-0 geriye düştü, 2 dakika sonra karşılık verdi, skoru 1-1'e taşıdı. 34.dakikada Renato atılmasıyla 10 kişi kalan Boluspor pes etmedi.
Golcüsü Poepon ile 77'de skoru 2-1 lehine çevirdi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Kırmızı-beyazlılar üst üste aldığı iki yenilginin ardından aldığı galibiyetle zirveye kurulmayı başardı.
GİRESUN RAHAT KAZANDI
1 Ekim 2016, yani 6.haftadan bu yana kazanamayan Giresunspor tam 8 maç sonra Mersin İdman Yurdu'nu yenip galibiyeti hatırladı. Diğer tarafta ev sahibi Mersin ise kazanamama serisini 10 haftaya çıkardı. Güney ekibi, 10 maçta 7 yenilgi alırken, yalnızca 3 beraberlik elde etti. Yusuf Şimşek'in öğrencileri 3 kez rakip ağları sarstı, son 5 karşılaşmasında ise gol atamadı.
BANDIRMA SÜRPRİZİ
Bandırmaspor Feyyaz Uçar ile yeniden doğdu. Bandırma; kaybetmemeyi ve kazanmayı öğrendi, kendisini hafife alana da ağır fatura ödetti.
(Boluspor,Göztepe,Adana Demir ve Yeni Malatya).
Uçar'ın öğrencileri, son oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında skor ve futbol olarak rakibine büyük üstünlük kurdu. Sonuç; oynanan futbolun tam karşılığıydı. Hafife alan ağır bedel öder.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
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