 Hedef Süper Lig – Fotomaç – 16 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef Süper Lig

    Hedef Süper Lig
    Eskişehirspor Teknik Direktörü , şampiyonluk hedefine ulaşmak için her türlü mücadeleyi verdiklerini söyledi. Bu hafta Eskişehir'de Denizlispor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Özalan, "Denizli deplasmanda iyi oynayan bir ekip. Koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Ligin ilk yarısını lider bitirmek en büyük hedefimiz" dedi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.