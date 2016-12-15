 TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kulüpler Birliği görevde

    TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde
    TFF 1. Lig Kulüpler Birliği resmen kuruldu. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın başkanlığındaki heyet, dün TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. TFF Yönetim Kurulu'nın onayına sunulan birlik, kabulün ardından resmen göreve başladı. Basın Sözcüsü Mustafa Bozbağ, "Amacımız; TFF 1. Lig'in kalitesini ve gelirlerini artırmak" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.