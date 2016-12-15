TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği resmen kuruldu. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın başkanlığındaki heyet, dün TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. TFF Yönetim Kurulu'nın onayına sunulan birlik, kabulün ardından resmen göreve başladı. Basın Sözcüsü Mustafa Bozbağ, "Amacımız; TFF 1. Lig'in kalitesini ve gelirlerini artırmak" dedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.