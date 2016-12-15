TFF 1. Lig Kulüpler Birliği görevde

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği resmen kuruldu. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın başkanlığındaki heyet, dün TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. TFF Yönetim Kurulu'nın onayına sunulan birlik, kabulün ardından resmen göreve başladı. Basın Sözcüsü Mustafa Bozbağ, "Amacımız; TFF 1. Lig'in kalitesini ve gelirlerini artırmak" dedi.