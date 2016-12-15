Şimşek de çare olamadı
Ligin dibine demir atan Mersin İdmanyurdu'na teknik direktör Yusuf Şimşek de çare olamadı. 6 haftadır takımın başında olan Yusuf Şimşek ile sadce 2 puan toplayan kırmızı-mavililer, son 5 haftadır gol sevinci dahi yaşayamadı. Kırmızı-lacivertliler geride kalan 14 haftada ise yalnızca 2 galibiyet aldı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Şimşek de çare olamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.