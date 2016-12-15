 Şimşek de çare olamadı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Şimşek de çare olamadı

    Şimşek de çare olamadı
    Ligin dibine demir atan 'na teknik direktör de çare olamadı. 6 haftadır takımın başında olan Yusuf Şimşek ile sadce 2 puan toplayan kırmızı-mavililer, son 5 haftadır gol sevinci dahi yaşayamadı. Kırmızı-lacivertliler geride kalan 14 haftada ise yalnızca 2 galibiyet aldı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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