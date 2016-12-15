Malatya’nın sorunu gol!
Liderlik koltuğunu Boluspor'a kaptıran Yeni Malatya'da teknik direktör İrfan Buz dün bir basın toplantısı düzenledi.
Özeleştiride bulunan Buz, "Gol bölgelerinde eksiklerimiz var. Onu gidermemiz gerekiyor. Hedeflerimize ulaşmak için onların üzerine çalışıp eksikleri gidereceğiz" dedi.
YİĞİDOLAR SERİ PEŞİNDE
Bu hafta ligde Bandırmaspor'a konuk olacak Sivasspor hedef 4'te 4... Teknik direktör Mesut Bakkal, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayıp, "Hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Deplasmanda oynayacak da olsak tek düşüncemiz galibiyet" sözlerini sarfetti.
'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftayı Tuzlaspor yenilgisiyle kapatan Elazığspor lige döndü. Teknik direktör Bayram Bektaş, Altınordu karşılaşması için şunları söyledi: "Gaziantep Belediyespor galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için bu karşılaşmayı da kazanmak zorundayız."
YİĞİDOLAR SERİ PEŞİNDE
Bu hafta ligde Bandırmaspor'a konuk olacak Sivasspor hedef 4'te 4... Teknik direktör Mesut Bakkal, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayıp, "Hazırlıklarımız en iyi şekilde devam ediyor. Deplasmanda oynayacak da olsak tek düşüncemiz galibiyet" sözlerini sarfetti.
'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'
Ziraat Türkiye Kupası'nda haftayı Tuzlaspor yenilgisiyle kapatan Elazığspor lige döndü. Teknik direktör Bayram Bektaş, Altınordu karşılaşması için şunları söyledi: "Gaziantep Belediyespor galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için bu karşılaşmayı da kazanmak zorundayız."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
- Florya’da Malili sürprizi
Toplam 8
Yorum
Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
- ‘Tetikçi’ PFDK’lık oldu
Toplam 23
Yorum
partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Malatya’nın sorunu gol! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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