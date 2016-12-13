Giresun hayata döndü
Yeşil-beyazlılar, lig sonuncusu Mersin İdman Yurdu’nu deplasmanda Tarasovs ve Dimitriadis’in golleriyle mağlup ederek 7 haftalık aradan sonra galibiyetle tanıştı.
TFF 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek kötü gidişe "Dur" dedi. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Igors Tarasovs'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 50'de bu kez Panos Dimitriadis sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan etti. Giresun bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, Mersin İy 6 puanda kaldı.
Beşiktaş'taki hain saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdman Yurdu ve Giresunspor'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi.
Beşiktaş'taki hain saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdman Yurdu ve Giresunspor'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Giresun hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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