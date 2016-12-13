 Giresun hayata döndü – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Giresun hayata döndü

    Giresun hayata döndü

    Yeşil-beyazlılar, lig sonuncusu ’nu deplasmanda Tarasovs ve Dimitriadis’in golleriyle mağlup ederek 7 haftalık aradan sonra galibiyetle tanıştı.

    'de 14. haftanın kapanış maçında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı 'nu 2-0 yenerek kötü gidişe "Dur" dedi. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 8. dakikada Igors Tarasovs'un attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. 50'de bu kez Panos Dimitriadis sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan etti. Giresun bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, Mersin İy 6 puanda kaldı.



    Beşiktaş'taki hain saldırının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen Mersin İdman Yurdu ve 'un yöneticileri ve oyuncuları, çevik kuvvet polislerine baş sağlığı dileyerek, karanfil verdi.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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