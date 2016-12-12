 Yeni Malatya darmadağın – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Yeni Malatya darmadağın

    Yeni Malatya darmadağın

    Yeni sponsoruyla güçlenen Evkur Y.Malatya, ’a da evinde yenilince liderlik koltuğunu ’a kaptırdı.

    'de zirve mücadelesi veren , evinde ağırladığı Bandırmaspor'a tek golle boyun eğdi ve liderlik koltuğunu 'a kaptırdı: 0-1. 4 haftadır galibiyet hasreti çeken sarıkırmızılıları yıkan gol 20. dakikada Atabey'den geldi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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