 Ümraniye geç açıldı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ümraniye geç açıldı

    Ümraniye geç açıldı

    deplasmanında son 5 dakikada galibiyete uzanan İstanbul ekibi, play-off mücadelesinde çok önemli bir 3 puanı alıp evine döndü.

    TFF 1. Lig'de play-off potasından kopmak istemeyen , Denizli deplasmanında son 5 dakikada bulduğu gollerle 3 puanı kaptı: 2-0. Kırmızı-siyahlıları galibiyete taşıyan golleri; Emircan ve Bulut kaydetti. Puanını 19'a çıkaran Ümraniyespor, 8. sıraya yerleşti. Denizli 15 puanda kaldı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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