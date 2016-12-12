 Eskişehir’e ateş düştü! – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Eskişehir’e ateş düştü!

    Eskişehir’e ateş düştü!
    İstanbul'daki alçakça saldırıda Mali Asbaşkanı 'in yeğeni polis memuru de şehit oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten Birsen için taziye mesajı yayımlanırken, şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize de sabır ve baş sağlığı dilendi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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