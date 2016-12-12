 Es-Es şahlandı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Es-Es şahlandı

    Es-Es şahlandı

    Kırmızı-siyahlılar Bruno ve Ofoedu’yla 2-0’ı buldu. Halil İbrahim’le umutlanırken, kalan süre yetmedi. Üst üste 2. kez kazanan Es-Es 3.’lüğe yükseldi.

    'in güçlü adaylarından Eskişehirspor, Samsunspor engelini de 2 golle aştı. Geçen hafta Mersin'i 6-0 yenen Es-Es, evinde namağlup kırmızbeyazlılar karşısında 35'te Erkan'ın soldan ortasında altı pasta topu filelerle buluşturan Bruno'yla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar 65'te yine Erkan'ın pasında bu sefer altı pasta Ofoedu'nun vuruşuyla ilk yarıdaki golün kopyasını çektiler. Karadeniz ekibi 73'te Halil İbrahim'le umutlandı. 85'te beraberliğe çok yaklaşan Samsun'da Mehmet Çakır'ın kafası direkten dışarı çıkarken, Eskişehir zor anlar yaşadığı mücadeleyi 2-1 kazanıp, son 6 maçta 5, üst üste ikinci galibiyetle zirve tırmanışını sürdürdü.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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