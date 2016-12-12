 Ege derbisinde kazanan yok – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ege derbisinde kazanan yok

    Ege derbisinde kazanan yok

    ile ’un mücadelesinde İzmir ekibinin sevinci 2 dakika sürdü. Tarzan’a beraberliği Erman getirdi.

    'de üst sıralara yaklaşmak isteyen Altınordu'yla alt sıralardan uzaklaşma çabasındaki Manisaspor'un mücadelesinden beraberlik çıktı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle Ege derbisi 1-1 tamamlandı. Altınordu'da Sertaç 37. dakikada takımını öne geçirdi. İki dakika sonra Erman kafa vuruşuyla maçın sonucunu ilan etti: 1-1.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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