Bolu’dan müthiş zafer

Zirve? mücadelesi veren Boluspor, Adana Demir deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 2-1.

10. dakikada ev sahibinden Sercan'ın golüne engel olamayan yarenler, 13'te Poepon ile eşitliği sağladı: 1-1. Renato'nun 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla bir kişi eksik kalan Boluspor, 77. dakikada Poepon'ın golüyle bu kez öne geçti. Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran kırmızı- beyazlılar, maç fazlasıyla lider Yeni Malatya'yı yakaladı.