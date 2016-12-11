 Bolu’dan müthiş zafer – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Bolu’dan müthiş zafer

    Bolu’dan müthiş zafer

    Zirve? mücadelesi veren Boluspor, Adana Demir deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 2-1.

    10. dakikada ev sahibinden Sercan'ın golüne engel olamayan yarenler, 13'te Poepon ile eşitliği sağladı: 1-1. Renato'nun 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla bir kişi eksik kalan Boluspor, 77. dakikada Poepon'ın golüyle bu kez öne geçti. Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran kırmızı- beyazlılar, maç fazlasıyla lider Yeni Malatya'yı yakaladı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:35
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