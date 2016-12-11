Bal-Kes tekledi
Geçen hafta Bolu’yu deplasmanda deviren Balıkesirspor, evinde Şanlıurfa’ya takıldı
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:36
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 11
Yorum
bjk Pozisyonlara penaltı değil demek adil maç istemiyoruz bizim takıma yarayan kararlar bekliyoruz böyle giderse Beşiktaş ligi koparır demektir.
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