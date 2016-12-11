 Bal-Kes tekledi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Bal-Kes tekledi

    Bal-Kes tekledi

    Geçen hafta Bolu’yu deplasmanda deviren Balıkesirspor, evinde Şanlıurfa’ya takıldı

    Balıkesirspor'a Şanlıurfa şoku... Geçtiğimiz hafta Boluspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürpriz yapan Bal-Kes, bu hafta seyircisi önünde ağırladığı Şanlıurfaspor'a puan kaptırdı: 1-1. Konuk ekip 13. dakikada Abdulaziz Solmaz ile öne geçti. Balıkesirspor 74. dakikada Eray Ataseven ile eşitliği sağlasa da galibeyet golünü bulamadı. 90 dakiak 1-1 bitti ve takımlar 1'er puanla yetindi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:36
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