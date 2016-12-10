Sivasspor zirveye bir adım daha yaklaştı
TFF 1. Lig'in 14. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın maçında gülen taraf Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Sivasspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası maçında Göztepe'ye evinde 1-0 yenilen Yiğidolar, Süper Lig'de rakibine boyun eğmedi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta 5. dakikada Joan Oumari, 64. dakikada penaltıdan Burhan Eşer ve 85. dakikada Ergin Keleş'le rakip fileleri havalandıran Sivasspor, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Sivasspor puanın 24'e yükselterek maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükselirken, Göztepe 25 puanla haftayı kapattı ve ikinci sırada kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Oumari'nin defansın arkasına attığı topla buluşan Leandro'nun rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
5. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leandro'nun şutu üst direkten döndü. Dönen topu Oumari ağlarla buluşturdu. 1-0
23. dakikada Ergin'in pasında ceza sahasında giren Burhan'ın uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
26. dakikada Halil'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Gençer'in kafa şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
27. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta İbrahim'in kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti.
41. dakikada sol kanattan Halil'in ceza sahasına ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada sol kanattan Halil'in ortasında kaleci Ali Şaşal'ı geçen topa arka direkte vuran Jahovic meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
62. dakikada soldan Ziya'nın ceza sahasında gönderdiği topu Emre Can'ın elle kesmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Burhan topu ağlarla buluşturdu. 2-0
84. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
85. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında arka direkte Ergin kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Süleyman Özay xx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, İbrahim xx (Ahmet dk. 67 x), Oumari xxx, Boye xx, Ziya xxx, Hakan Arslan xx, Galip xxx, Yiğit xx (Adem dk. 75 x), Burhan xxx, Leandro xx (Beykan dk. 70 x), Ergin xxx
Yedekler: Tolgahan, Çağatay, Kerim, Erkan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Göztepe: Günay x, Emre Can x, Schwechlen x, Fuchs x (Emre Aygün dk. 75 x) Gençer x, Hakan Barış x, Segbefia x, Halil xx, Tayfur x (Kone dk. 68 x), Umut x (Gökhan dk. 68 x), Jahovic xx
Yedekler: Göktuğ, Tanju, Lokman, Gosso
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Oumari (dk. 5), Burhan (dk. 62 pen.) Ergin (dk. 85) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Boye (Sivasspor), Hakan Barış, Gençer (Göztepe)
Kaynak: IHA
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:29
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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