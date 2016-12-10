 Rudd Boffin Türk oluyor – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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HEPSİ
    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Rudd Boffin Türk oluyor

    Rudd Boffin Türk oluyor
    Eskişehirspor'un 2012'de Premier Lig ekibi West Ham'dan aldığı , Türk vatandaşlığı için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde başvuruda bulundu. İç İşleri Bakanlığı'nın yapacağı inceleme sonrası Belçikalı kaleci Türk pasaportuna sahip olacak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:39
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