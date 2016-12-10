Lider Malatya sabırsızlanıyor

TFF 1. Lig'in lideri Y.Malatya, TOKİ'nin yaptığı yeni stat için gün sayıyor. Sportif direktör Ali Ravcı, "Zemin çalışmaları yeni bitti. Çimler için yaklaşık 3 ay gerekiyor. Maçlarımızı bu muhteşem statta oynamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.