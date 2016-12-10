 Lider Malatya sabırsızlanıyor – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Lider Malatya sabırsızlanıyor

    Lider Malatya sabırsızlanıyor
    TFF 1. Lig'in lideri Y.Malatya, TOKİ'nin yaptığı yeni stat için gün sayıyor. Sportif direktör Ali Ravcı, "Zemin çalışmaları yeni bitti. Çimler için yaklaşık 3 ay gerekiyor. Maçlarımızı bu muhteşem statta oynamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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