 Gekas Sivasspor'da – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gekas Sivasspor'da

    Gekas Sivasspor'da

    Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Gekas ile prensipte anlaştık"

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, İsviçre Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FC Sion'da forma giyen Yunan forvet Theofanis Gekas ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    Otyakmaz, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

    Yapacakları transferlerle Süper Lig'e emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getiren Otyakmaz, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'ın istekleri doğrultusunda bazı futbolcularla görüşmeler yapıyoruz. Bu kapsamda Gekas'ın menajeriyle de bir görüşme yaptık ve çok olumlu geçti. Gekas ile prensipte anlaştık." diye konuştu.

    Otyakmaz, yönetim olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:34
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