Gekas Sivasspor'da
Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: "Gekas ile prensipte anlaştık"
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, İsviçre Birinci Futbol Ligi ekiplerinden FC Sion'da forma giyen Yunan forvet Theofanis Gekas ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Otyakmaz, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir kadro kurmak istediklerini belirtti.
Yapacakları transferlerle Süper Lig'e emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getiren Otyakmaz, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'ın istekleri doğrultusunda bazı futbolcularla görüşmeler yapıyoruz. Bu kapsamda Gekas'ın menajeriyle de bir görüşme yaptık ve çok olumlu geçti. Gekas ile prensipte anlaştık." diye konuştu.
Otyakmaz, yönetim olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, taraftarlardan daha fazla destek beklediklerini ifade etti.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:34
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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