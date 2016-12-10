 Elazığspor coştu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Elazığspor coştu

    Elazığspor coştu

    Gakgoşlar, Gaziantep BB.’yi deplasmanda Traore, Murat ve Berk’in golleriyle yendi, rahat bir nefes aldı

    TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Elazığspor deplasmanda Gaziantep BB'yi 3-0 mağlup etti. 2. dakikada Traore'nin yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1. 9. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Wellington'ın ortasında arka direkte bulunan Murat, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 89'da Traore'nin defansının arkasına attığı topta Berk, kalecinin kaleyi terk etmesiyle birlikte topu ağlara yollayıp, skoru belirledi: 0-3.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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