 Boluspor deplasmanda güldü – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Boluspor deplasmanda güldü

    Boluspor deplasmanda güldü

    TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden konuk ekip 2-1 galip ayrıldı.

    Maçtan dakikalar
    10. dakikada Sercan Kaya'nın ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Pote topu ağlarla buluşturdu. 1-0
    13. dakikada kaleci Emrullah degajında top kısa düşünce Poepon ceza sahası içinde plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
    38. dakikada Ozan İpek'in sağ kanattan ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.
    50. dakikada Berkay'ın ortasında Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.
    56. dakikada Servan yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Soner topu güçlükle kornere çeldi.
    77. dakikada Emre'nin ortasında Poepon gelişine vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim
    Hakemler: Murat Özcan xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Yıldırım xx
    Adana Demirspor: Emrullah x, Servan x (Tevfik dk.71 x) , Tufan x, Mustafa x, Pote xx, Sercan x, Ozan x, Onur x, Oğuzhan x, Serkan x Servan x
    Yedekler: Zülküf, Vederson, Mehmet, Gbric, Khaled, Raspopovic
    Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
    Boluspor: Soner xxx, Renato xx, Diarra xxx, Emre xxx (Berat dk. 90 ?), Özgür İleri xx, Peopon xxx (Efe dk. 90 ?), Murat xxx, Furkan xx, Dos Santos xxx (Fatih dk. 70 x), Hakan xxx, Yusuf xxx
    Yedekler: Erdi, Cumali, İsmail, Özgür Özkaya
    Teknik Direktör: Fuat Çapa
    Goller: Pote (dk. 10) (Adana Demirspor), Popeon (dk.13 ve 77) (Boluspor)
    Sarı kartlar: Sercan, Mustafa (Adana Demirspor), Yusuf, Emre (Boluspor)
    Kırmızı kart: Renato (dk. 34) (Boluspor)
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:10
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