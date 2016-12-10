Boluspor deplasmanda güldü
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden konuk ekip 2-1 galip ayrıldı.
10. dakikada Sercan Kaya'nın ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Pote topu ağlarla buluşturdu. 1-0
13. dakikada kaleci Emrullah degajında top kısa düşünce Poepon ceza sahası içinde plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
38. dakikada Ozan İpek'in sağ kanattan ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.
50. dakikada Berkay'ın ortasında Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.
56. dakikada Servan yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Soner topu güçlükle kornere çeldi.
77. dakikada Emre'nin ortasında Poepon gelişine vuruşunda kaleciye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Özcan xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Yıldırım xx
Adana Demirspor: Emrullah x, Servan x (Tevfik dk.71 x) , Tufan x, Mustafa x, Pote xx, Sercan x, Ozan x, Onur x, Oğuzhan x, Serkan x Servan x
Yedekler: Zülküf, Vederson, Mehmet, Gbric, Khaled, Raspopovic
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Boluspor: Soner xxx, Renato xx, Diarra xxx, Emre xxx (Berat dk. 90 ?), Özgür İleri xx, Peopon xxx (Efe dk. 90 ?), Murat xxx, Furkan xx, Dos Santos xxx (Fatih dk. 70 x), Hakan xxx, Yusuf xxx
Yedekler: Erdi, Cumali, İsmail, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Pote (dk. 10) (Adana Demirspor), Popeon (dk.13 ve 77) (Boluspor)
Sarı kartlar: Sercan, Mustafa (Adana Demirspor), Yusuf, Emre (Boluspor)
Kırmızı kart: Renato (dk. 34) (Boluspor)
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:10
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Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
Boluspor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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