 Zirveye yeni adaylar var! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Zirveye yeni adaylar var!

    Zirveye yeni adaylar var!

    Göztepe, ’u yenip resmen zirveye ortak oldu. Malatya ise 3 haftada 8 puan kaybederek taraftarını şaşırttı. Formda puanını 21 yaptı.

    'un futbol ve sonuç kısırlığı artı puan kayıpları peş peşe gelince zirveye yaklaşan yeni takım İzmir ekibi Göztepe oldu... Ligin yukarısını ilgilendiren en önemli maçta, lider EVKUR Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Göztepe, maçı kazanıp, hem maça, hem zirveye ortak oldu. Arada sadece 1 puan fark kalan haftada, 3 haftada 8 puan kaybeden Yeni Malatyaspor'un düşüşü ilginçti...

    -21 PUANLI LİG!
    Her ne kadar FIFA tarafından Eskişehirspor'a yüklü puan silme cezası konuşulsa da, halen puan tablosuna yansımış bir durum yok. Fakat bir gerçek var ki, bu sezon tam -21 puan takımların hanesinden çöp kutusuna gitti... Ligde 13. hafta tüm maçlarında gol atılan, toplam 29 gol atılan, 5 ev sahibi, 3 deplasman takımının kazandığı, sadece Bandırmaspor- Adana Demirspor maçının berabere bittiği bir hafta oldu.

    NAYIR PATLADI!
    Umut Nayır geçen sezon formasını giydiği Yeni Malatyaspor'a adeta patladı. Ataklarda etkin, pozisyon almada mahir, golü kaydetmede ustaydı. Golü attı, attırdı, Jahoviç ile birlikte maçın adamı oldu.

    SİVASSPOR GELİYOR
    Zirveye sessiz ve derinden gelen bir takım var, o da Sivasspor. Lige kötü başlayan Yiğidolar, son haftalarda zirvenin de puan kayıpları ile yukarıya adım adım yaklaşıyor... Yeni Malatyaspor'un 26 puanının olduğu 13. hafta sonunda Sivasspor'da puanını 21 yaptı ve farkı 5 puana düşürdü...

    DEMİR FIRSAT TEPTİ!
    Son dönemde formda bir Bandırmaspor seyrediyoruz. Skor ne olursa olsun, iç saha, dış saha, maç nerede olursa olsun farketmeden, pes etmeyen, direnç gösteren bir Bandırmaspor görüyoruz. Sebeb i belli, Feyyaz Uçar farkı... Oyuncularına öncelikle oynadığı maçtan keyif almayı öğretmiş tecrübeli teknik adam. Adana Demirspor için ise tren kaçıyor. Büyük bir fırsatı, 10 kişi ile ilk yarıda 2-0 önde oldukları maçı berabere bitirdiler. Liderden tam 10 puan gerideler. Adana Demir'de sezon başındaki hesaplar tutmadı...
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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