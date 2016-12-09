Zirveye yeni adaylar var!
Göztepe, Yeni Malatyaspor’u yenip resmen zirveye ortak oldu. Malatya ise 3 haftada 8 puan kaybederek taraftarını şaşırttı. Formda Sivasspor puanını 21 yaptı.
-21 PUANLI LİG!
Her ne kadar FIFA tarafından Eskişehirspor'a yüklü puan silme cezası konuşulsa da, halen puan tablosuna yansımış bir durum yok. Fakat bir gerçek var ki, bu sezon tam -21 puan takımların hanesinden çöp kutusuna gitti... Ligde 13. hafta tüm maçlarında gol atılan, toplam 29 gol atılan, 5 ev sahibi, 3 deplasman takımının kazandığı, sadece Bandırmaspor- Adana Demirspor maçının berabere bittiği bir hafta oldu.
NAYIR PATLADI!
Umut Nayır geçen sezon formasını giydiği Yeni Malatyaspor'a adeta patladı. Ataklarda etkin, pozisyon almada mahir, golü kaydetmede ustaydı. Golü attı, attırdı, Jahoviç ile birlikte maçın adamı oldu.
SİVASSPOR GELİYOR
Zirveye sessiz ve derinden gelen bir takım var, o da Sivasspor. Lige kötü başlayan Yiğidolar, son haftalarda zirvenin de puan kayıpları ile yukarıya adım adım yaklaşıyor... Yeni Malatyaspor'un 26 puanının olduğu 13. hafta sonunda Sivasspor'da puanını 21 yaptı ve farkı 5 puana düşürdü...
DEMİR FIRSAT TEPTİ!
Son dönemde formda bir Bandırmaspor seyrediyoruz. Skor ne olursa olsun, iç saha, dış saha, maç nerede olursa olsun farketmeden, pes etmeyen, direnç gösteren bir Bandırmaspor görüyoruz. Sebeb i belli, Feyyaz Uçar farkı... Oyuncularına öncelikle oynadığı maçtan keyif almayı öğretmiş tecrübeli teknik adam. Adana Demirspor için ise tren kaçıyor. Büyük bir fırsatı, 10 kişi ile ilk yarıda 2-0 önde oldukları maçı berabere bitirdiler. Liderden tam 10 puan gerideler. Adana Demir'de sezon başındaki hesaplar tutmadı...
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:37
- Sürpriz isim: Ogbonna
Toplam 2
Yorum
Yasama Angelo Ogbonn 90 dakikasını izlemek lazım. Ancak boyu ve sol ayaklı oluşu tam bize göre stoper. Doğru düzgün futbolcu almayıp takımı futbolcu mezarlığına çevirmek yerine böyle adamları alacaksın. Cavandayı alanlar parasını da cebinden vermeli ve o transferden ders almalı.
- Hakem F.Bahçe'nin penaltısını vermedi
Toplam 10
Yorum
Fatih Yok abartmaya gerek yok adam harbi iyi güzel sakin gerektiği yerde kartları kullanarak maç yönetti... volkan şen kart olayında bile hakem haklı tamam yanlış karar ama pozisyonda abartacak birşey yok itiraza gerek yok.. bence herşey güzeldi hocanın dediği gibi futbol pek umut vermesede. şansımız da yanımız da idi. yani özetle güzel bir gece idi
- Avrupa'nın lideri muhteşem Osmanlı
Toplam 6
Yorum
ua5454 resit akcayı gs basında da görmek isterdim ama adamın kafası baska. hll olsun
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