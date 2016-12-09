 İki takım daha TL’de – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    İki takım daha TL’de

    İki takım daha TL’de
    'ın TL kampanyası çağrısına TFF 1. Lig'den de destek geldi. Lider Y.Malatya'yla Mersin İY, ödemeler ve sözleşmeleri TL üzerinden yapacaklarını bildirdi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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