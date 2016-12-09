 Göz Göz hazır – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Göz Göz hazır

    Göz Göz hazır
    Haftanın maçında Süper Lig adaylarından deplasmanda 'la karşılaşacak. Teknik direktör , "Tam kadro hazırlanıyoruz" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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