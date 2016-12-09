 Doka Samsun’a – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Samsun’a

    Doka Samsun’a
    Devre arası transfer yasağı bitecek Samsun düğmeye bastı. Şimşekler'in Başakşehir'in 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Doka'yla anlaştığı ve bedelsiz transfer edeceği öğrenildi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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