 ‘Yolumuz şampiyonluk’ – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Yolumuz şampiyonluk’

    ‘Yolumuz şampiyonluk’
    Eskişehir ve Giresun galibiyetleri ile çıkışa geçen Sivas'ta iddialı sözler. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten teknik direktör , "Yolumuz şampiyonluk yolu, gidişatımız belli ve bundan geriye dönüşümüz yok. İnşallah yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:07
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