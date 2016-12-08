‘Yolumuz şampiyonluk’
Eskişehir ve Giresun galibiyetleri ile çıkışa geçen Sivas'ta iddialı sözler. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Yolumuz şampiyonluk yolu, gidişatımız belli ve bundan geriye dönüşümüz yok. İnşallah yakışanı yapacağız" şeklinde konuştu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:07
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