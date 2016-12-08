‘Tek düşüncemiz 3 puan’
Göztepe'nin hocası Okan Buruk'tan Sivas'a gözdağı. 14. haftada konuk olacakları rakiplerine şans tanımayan Buruk, "Sivas'la puan farkını korumak istiyoruz. Tek düşüncemiz de 3 puan" ifadelerini kullandı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
‘Tek düşüncemiz 3 puan’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.