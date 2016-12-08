 ‘Tek düşüncemiz 3 puan’ – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Tek düşüncemiz 3 puan’

    ‘Tek düşüncemiz 3 puan’
    Göztepe'nin hocası 'tan Sivas'a gözdağı. 14. haftada konuk olacakları rakiplerine şans tanımayan Buruk, "Sivas'la puan farkını korumak istiyoruz. Tek düşüncemiz de 3 puan" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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