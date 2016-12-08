‘Hâlâ lideriz ve kalıcıyız’
Lider Yeni Malatya'da söz Ali Ravcı'da. Doğu ekibinin sportif direktörü, futbolculara güvendiklerini kaydedip, "Nasıl ki bu takımı lider yaptılarsa tekrar çıkışa geçirecek de onlar. 3 haftada yalnızca 1 puan toplamamız moralleri bozsa da hala lideriz ve burada kalıcı olacağız" dedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:09
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