 ‘Hâlâ lideriz ve kalıcıyız’ – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Hâlâ lideriz ve kalıcıyız’

    ‘Hâlâ lideriz ve kalıcıyız’
    Lider Yeni Malatya'da söz Ali Ravcı'da. Doğu ekibinin sportif direktörü, futbolculara güvendiklerini kaydedip, "Nasıl ki bu takımı lider yaptılarsa tekrar çıkışa geçirecek de onlar. 3 haftada yalnızca 1 puan toplamamız moralleri bozsa da hala lideriz ve burada kalıcı olacağız" dedi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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