‘Hâlâ lideriz ve kalıcıyız’

Lider Yeni Malatya'da söz Ali Ravcı'da. Doğu ekibinin sportif direktörü, futbolculara güvendiklerini kaydedip, "Nasıl ki bu takımı lider yaptılarsa tekrar çıkışa geçirecek de onlar. 3 haftada yalnızca 1 puan toplamamız moralleri bozsa da hala lideriz ve burada kalıcı olacağız" dedi.