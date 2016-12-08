Es-Es’ten müjde
Maddi sıkıntıları aşacaklarını söyleyen başkan Ünal, “Tüm ödemeler yapılacak” sözünü verdi.
Eskişehirspor'da hareketli günler yaşanıyor. Maddi kriz nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen kırmızısiyahlılardan dün iyi haber geldi. Başkan Halil Ünal, sorunların bir kısmının çözüldüğünü belirtip, "Eskişehirspor'un diriliş sezonunda şampiyonluk yaşamazsa nereye gideceğini biliyoruz. Bu yüzden gelecek adına önemli adımlar atmalıyız. Eski başkan Mesut Hoşcan'a 4 milyon 180 bin, Hoşcan Lojistik'e 809 bin, Ankaragücü'ne 600 bin, Ersun Yanal'a 900 bin, formalar için de 900 bin TL borcumuz var. Bunları yapılandırdık. 10 yıllık bir planlama ile borçları kapatmayı düşünüyoruz. FIFA'da bekleyen 13 dosyayı da kapatacağız" sözlerini sarfetti.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:06
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