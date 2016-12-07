Göztepe’nin boşu yok
TFF 1. Lig'de ilk 13 haftada tüm maçlarda gol atmayı başaran Göztepe, Medipol Başakşehir'le profesyonel liglerde tüm müsabakalarda gol kaydeden iki ekipten biri oldu.
KILIÇ İLE ÖZLEM BİTTİ
TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altınordu'yu 3-0 yenen Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile çıktığı ilk maçı kazanarak 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.
KABZE GÖNDERİLDİ
Sivasspor, golcü oyuncu Hasan Kabze ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Hasan dün tesislere gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
YÖNETİM KRİZİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un mali asbaşkanı Ekrem Birsen, siyah-kırmızılı yönetimin, destek verilmemesi halinde istifa kararı almasına ilişkin, "Kentin ileri gelenlerinin ve camianın destek çıkması gerekiyor. Kulüp zor durumda" dedi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
- Cimbom'a yeni Keita
Toplam 1
Yorum
murat iyi güzel de ne sorunu var bu adamın kiralık gidip gidip dönüyor.
- Tosic’ten hata üstüne hata
Toplam 1
Yorum
kara kartal gazetenizi 20 milyon beşiltaşlı almıyor. geri kalan 55 60 milyon insana satmaya çalışın yalanlarınız ve tarafınız bellidir. beşiktaş hakkında haber yapmamanız daha uygun olur. pis ellerinizi çekin artık kalemden
- Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım
Toplam 13
Yorum
61 Kadir Tamam çalışanına para dağıtsın kardeş sıkıntı yok. Taraftar para istemiyor. Takıma transfer istiyor. Madem çok dobra delikanlı adam devre arası alır bitane yıldız çıkar canlı yayına taraftara hediyem olsun der dediğiniz gibi ts aşığı adamsa. Bırakın bu işleri kulübe gelmeden önce kim tanıyordu bunu. Yönetimde kaç tane zengin iş adamın var hepsi doktor.. Bunlar reklamı seviyor kardeşim özellikle Nevzat Aydın reklamı çok seviyor. Bu sekil bende kulübe yönetime gireyim. Lafın kısası madem ts aşığı bunlar. Nerde para nerde transfer.. Arkadaşlar uyumayın Süleyman soylu berat Albayrak olmasa emin olun bu kipde en basta düşecek takım biziz. Mehmet ekici onur durica hariç hiç biri bırak ts yi büyük takım topçusu deil. 50. Yılda şampiyonluk sözü verenler Allah'ından bulsun.
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