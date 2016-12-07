 Göztepe’nin boşu yok – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’nin boşu yok

    Göztepe’nin boşu yok

    'de ilk 13 haftada tüm maçlarda gol atmayı başaran , Medipol Başakşehir'le profesyonel liglerde tüm müsabakalarda gol kaydeden iki ekipten biri oldu.

    , attığı 23 golle ligde 26 golü bulunan Eskişehir'in ardından en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

    KILIÇ İLE ÖZLEM BİTTİ
    'in 13. haftasında sahasında Altınordu'yu 3-0 yenen Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile çıktığı ilk maçı kazanarak 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

    KABZE GÖNDERİLDİ
    Sivasspor, golcü oyuncu Hasan Kabze ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Hasan dün tesislere gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

    YÖNETİM KRİZİ
    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un mali asbaşkanı Ekrem Birsen, siyah-kırmızılı yönetimin, destek verilmemesi halinde istifa kararı almasına ilişkin, "Kentin ileri gelenlerinin ve camianın destek çıkması gerekiyor. Kulüp zor durumda" dedi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
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