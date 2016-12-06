 Urfa ‘kılıç’ çekti – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Urfa ‘kılıç’ çekti

    Urfa ‘kılıç’ çekti

    , ile çıktığı ilk maçta ’yu Hüseyin Kala, Abdulaziz Solmaz ve Batuhan Karadeniz’in golleriyle yendi.

    'de kötü günler geçiren , teknik direktör Kemal Kılıç ile yeniden şaha kalktı. Ünal Karaman yönetiminde 7 hafta galibiyete hasret kalan sarı-yeşilliler, Kılıç ile çıktığı ilk maçta 'yu 3-0 mağlup etti. GAP Arena'da oynanan karşılaşmada Güneydoğu ekibinin gollerini 5. dakikada Hüseyin Kala, 85'te Abdulaziz ve 88'de Batuhan kaydetti. Şanlıurfa bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Altınordu 19 puanda kaldı. Bu arada maçın başlamasına dakikalar kala GAP Arena'da elektrikler kesildi ancak sistem yine devreye girince maç oynandı. 10 aylık elektrik faturası ödenmediği için daha önce stadın elektrikleri kesilmişti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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