Urfa ‘kılıç’ çekti
Şanlıurfaspor, Kemal Kılıç ile çıktığı ilk maçta Altınordu’yu Hüseyin Kala, Abdulaziz Solmaz ve Batuhan Karadeniz’in golleriyle yendi.
TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yeniden şaha kalktı. Ünal Karaman yönetiminde 7 hafta galibiyete hasret kalan sarı-yeşilliler, Kılıç ile çıktığı ilk maçta Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. GAP Arena'da oynanan karşılaşmada Güneydoğu ekibinin gollerini 5. dakikada Hüseyin Kala, 85'te Abdulaziz ve 88'de Batuhan kaydetti. Şanlıurfa bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, Altınordu 19 puanda kaldı. Bu arada maçın başlamasına dakikalar kala GAP Arena'da elektrikler kesildi ancak sistem yine devreye girince maç oynandı. 10 aylık elektrik faturası ödenmediği için daha önce stadın elektrikleri kesilmişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Urfa ‘kılıç’ çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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