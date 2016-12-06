 Sivasspor, Hasan Kabze ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Sivasspor, Hasan Kabze ile yollarını ayırdı

    Sivasspor, Hasan Kabze ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, golcü oyuncu Hasan Kabze ile yollarını ayırdı.

    Sivasspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    Bugün yapılan idman öncesi kulüp tesislerine gelen Hasan Kabze, teknik direktör Mesut Bakkal, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.

    Futbola Bucaspor'da başlayan ve Türkiye'de sırasıyla Dardanelspor, Galatasaray, Orduspor, Konyaspor, Akhisar Belediyespor takımlarının formalarını giyen 34 yaşındaki Hasan Kabze, geçen sezon Sivasspor'a transfer edilmişti.

    Hasan Kabze'nin Sivasspor ile 31 Mayıs 2017'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:59
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