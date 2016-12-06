Sivasspor, Hasan Kabze ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, golcü oyuncu Hasan Kabze ile yollarını ayırdı.
Sivasspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Bugün yapılan idman öncesi kulüp tesislerine gelen Hasan Kabze, teknik direktör Mesut Bakkal, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.
Futbola Bucaspor'da başlayan ve Türkiye'de sırasıyla Dardanelspor, Galatasaray, Orduspor, Konyaspor, Akhisar Belediyespor takımlarının formalarını giyen 34 yaşındaki Hasan Kabze, geçen sezon Sivasspor'a transfer edilmişti.
Hasan Kabze'nin Sivasspor ile 31 Mayıs 2017'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:59
- Yeter artık!
Toplam 51
Yorum
gs1905 Senden teknik direktör olmaz
- Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları
Toplam 2
Yorum
diyarbakırlı TS Bence ts. Bu futbolcuların hepsini satmalı.bundan maçlara genç takımla çıkılmalı.takımın başınada özkan sümer getirilmelidir.
- Milan’dan defol Sosa!
Toplam 26
Yorum
BJK__ belli belli,ligde namağluğ,şampiyonlar liginde nmağlup,Türk futbol tarihinde şamp liginde namağlup ve lider bitirme gibi şansımız var.Ayrıca seneye lii 2 bitiren takım 2 ön eleme değil 1 ön eleme oynayacak.Beşiktaşımıza başarılar dileyeceğiniz yerde kıskançlığınızdan kuduruyorsunuz.
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