Manisaspor’da hedef 5’te 5
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:02
- Yönetim tam kadro
Toplam 1
Yorum
İçerde Yönetimimiz iyi ama 3-4 transfer deniliyor sonra 4-5 deniliyor şu anda bize 3 transfer gerekiyor santrafor sağbek ve ortasahada selçuk gibi birine 3 transfer yapalım ama hepsi kaliteli olsun değil 4-5 transfer yapsan 10 tane yapsan birşey olmaz düzgün embia gibi kaliteli oyuncular bulmalıyız.
- Emenike’yi Ezinne yaktı
Toplam 25
Yorum
çin çin emenike Emenike ye herşey denilir ama para dan eleştirilemez para yı en az kafasına takan futbolculardan para verip ilk 11 oynayım bile der:) Adam yedekliği hazmedemiyor. Laftan da anlamıyor. Gayet te alıngan.
- Haydi Kartalım turla gel!
Toplam 2
Yorum
Corumlu Besiktas bu maci 2 1 yenecek yazin bunu napolide benficayi 1 0 la gececek napoli ve besiktas ust tura cikacak hatta 2.turdada besiktasa real madrid gelecek
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