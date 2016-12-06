 Manisaspor’da hedef 5’te 5 – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    ’da hedef 5’te 5

    Manisaspor’da hedef 5’te 5
    Denizlispor'dan sonra Büyükşehir Gaziantep'i de yenerek 2'de 2 yapan , Altınordu'yu da gözüne kestirdi. "Bu takım düşmeyecek" diyerek futbolcularına duyduğu güveni bir kez daha dile getiren Teknik direktör , "İlk yarının son üç haftasında oynayacağımız Altınordu, Balıkesir ve Şanlıurfa maçlarını kazanıp 5'te 5 yapmak istiyoruz. Başaracak gücümüz var" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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