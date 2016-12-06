 Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku!

    Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku!

    yönetimi Giresun galibiyeti sonrası ve Musa Sinan’la yolları ayırma kararı aldı.

    Eskişehir ve Giresun galibiyetleriyle moral bulan Sivasspor, transfer harekatını erken başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, Giresun maçı sonrası teknik heyetle toplantı yaptı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'den kulüp bulmaları istendi. Kararın iletildiği futbolcuların kentten ayrıldığı öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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