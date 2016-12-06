Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku!

Sivasspor yönetimi Giresun galibiyeti sonrası Hasan Kabze ve Musa Sinan’la yolları ayırma kararı aldı.

Eskişehir ve Giresun galibiyetleriyle moral bulan Sivasspor, transfer harekatını erken başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, Giresun maçı sonrası teknik heyetle toplantı yaptı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'den kulüp bulmaları istendi. Kararın iletildiği futbolcuların kentten ayrıldığı öğrenildi.