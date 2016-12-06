Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku!
Sivasspor yönetimi Giresun galibiyeti sonrası Hasan Kabze ve Musa Sinan’la yolları ayırma kararı aldı.
Eskişehir ve Giresun galibiyetleriyle moral bulan Sivasspor, transfer harekatını erken başlattı. Kırmızı-beyazlı yönetim, Giresun maçı sonrası teknik heyetle toplantı yaptı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'den kulüp bulmaları istendi. Kararın iletildiği futbolcuların kentten ayrıldığı öğrenildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kabze ve Musa’ya kadro dışı şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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