Eskişehirspor'un "kapatılma" tehlikesi!....

Maddi açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor 'da, binlerce taraftar takımlarını yalnız bırakmadıklarını göstermek için toplandı.Dün Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile bir araya gelen Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yönetimin istifasını iletmişti. FIFA'daki alacaklı dosyalarını gösteren Başkan Ünal, çarşamba gününe kadar gerekli ödemelerin yapılmaması takdirde takımın sıkıntıya düşeceğini aktarmıştı. Bunun üzerine gerekli paranın toplanması için kollar sıvanırken, Eskişehirspor'a gönül vermiş binlerce taraftar, İsmet İnönü caddesi üzerinde toplandı. Takımın yalnız olmadığını belirten taraftarlar, Eskişehirspor'un yok olma ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu sırada polis ekipleri de geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Burada bir açıklama yapan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Eskişehirspor'un yaşadığı zor durum için toplandıklarını anlattı. Eskişehirspor'un sahipsiz olmadığını dile getiren Başkan Diri, "50. yılımızda biz küme düştük ve bunu hiçbir şekilde hak etmedik. Kulübümüz, küme düşmesinin ardından büyük bir borç batağında. Kulübümüz, her gün icralarla ve gelen dosyalarla boğuşmakta. Şu an önümüzde çok büyük bir puan silme cezası var. Bununla ilgili olarak Eskişehirspor taraftarları olarak önce sosyal medya aracılığıyla bir farkındalık oluşturmak için tepki oluşturduk. Akabinde binlerce kişi burada toplanıp, Eskişehirspor'un sahipsiz olmadığı, kapanmaması gerektiğini buradan bütün seçilmişlerimize ve atanmışlarımıza duyurmak için toplandık. Maalesef şehrimizden ekmek yiyen, şehrimizde hayatlarını idame ettiren onlarca firma, sesimize duyarsız kalmaktadır" dedi.Başkan Diri, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın konuya müdahil olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Daha somut adımlar beklediklerini belirten Diri, "Bizler bu işin ciddiyetinin farkındayız ve ciddi rakamlar konuşuluyor. O yüzden bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin, belediyelerimizin bu işe bir an evvel yani yarın akşam saat 17.00 olmadan, bu işe el atmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Eskişehirspor, tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır. Buna da kimsenin yüreğinin dayanmayacağına biz inanıyoruz. Başkanımız Halil Ünal ile de görüşmelerimiz yaptık. Şu an sayın bakanımızın konuya müdahil olduğunu bize iletti. Ancak bizler daha somut adımlar bekliyoruz. Eskişehirspor yok olursa, Anadolu yok olur. Eskişehirspor, Anadolu Yıldızı payesini almış tek takımdır. Anadolu yıldızı kayarsa, bütün Anadolu'nun şirazesi kayar. Burada bir takım değil, bir duruş yok oluyor" şeklinde konuştu.Öte yandan Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan "Görev bir kez daha bizlerde" başlıklı paylaşımda, "Türk futbol tarihinin köklü çınarı Eskişehirsporumuz kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Bir tarihin gözümüzün önünde yok olmasına izin vermeyeceğiz. Kulübümüz önümüzdeki günler boyunca her gün puan silme ve transfer yasağı cezaları ile karşıya. Şu andan itibaren bütün taraftarlarımız ile yapacağımız her türlü katkı, bu kötü sonu engellemek için atılmış kocaman adımlar olacaktır. Gün birlik, beraberlik seferberlik günü" denilerek, bağışlar için IBAN numarası paylaşıldı.Ayrıca, "Kampanyamıza 3 bin 500 Türk Lirası ve üzerinde bağışta bulunan Eskişehirspor destekçileri ise önümüzdeki sezon Süper Lig kombinesi ve Eskişehirspor üyeliği hakkını kazanmış olacaklardır" ibaresi de dikkat çekti.