Destek kampanyası başlatıldı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk futbol tarihinin köklü çınarı Eskişehirspor'un kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Bir tarihin gözler önünde yok olmasına izin verilmeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kulübümüz önümüzdeki günler boyunca her gün puan silme ve transfer yasağı cezaları ile karşı karşıyadır. Şu andan itibaren bütün taraftarlarımız ile yapacağımız her türlü katkı, bu kötü sonu engellemek için atılmış kocaman adımlar olacaktır. Gün birlik, beraberlik seferberlik günüdür. Kampanya süreci boyunca bağış yapan tüm Eskişehirspor destekçileri, Eskişehirspor resmi sitesi ve Eskişehir medyasında günlük olarak kamuoyuna duyurulacaktır. Kampanyamıza 3 bin 500 lira ve üzerinde bağışta bulunan Eskişehirspor destekçileri ise önümüzdeki sezon Süper Lig kombinesi ve Eskişehirspor üyeliği hakkını kazanmış olacaklardır. Unutmayın başka Eskişehirspor yok.''