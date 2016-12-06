Denizli’ye saldırı iddiası
Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenen Denizlispor'da futbolcuların, maçın bitiş düdüğü ardından saldırılara hedef olduğu, 1 saat soyunma odasında mahsur kaldığı, İdari Menajer Mehmet Ali Keskinler'in, koridorda tartaklandığı U 21 takımının otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı ifade edildi. Elazığ cephesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Denizli’ye saldırı iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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