 Denizli’ye saldırı iddiası – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Denizli’ye saldırı iddiası

    Denizli’ye saldırı iddiası
    'u deplasmanda 3-0 yenen 'da futbolcuların, maçın bitiş düdüğü ardından saldırılara hedef olduğu, 1 saat soyunma odasında mahsur kaldığı, İdari Menajer 'in, koridorda tartaklandığı U 21 takımının otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı ifade edildi. Elazığ cephesi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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